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Купить коттедж с бассейном в Смиловичский сельский Совет, Беларусь

Смиловичи
2
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1 объект найдено
Коттеджв Смиловичи, Беларусь
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
235 м²
€ 148,615
Продаётся уютный коттедж с удобной планировкой в 25 км от Минска. Дом возводился с использо…

Параметры недвижимости в Смиловичский сельский Совет, Беларусь

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