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Купить коттедж в Смиловичский сельский Совет, Беларусь

Смиловичи
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3 объекта найдено
Коттеджв Смиловичи, Беларусь
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
235 м²
€ 148,615
Продаётся уютный коттедж с удобной планировкой в 25 км от Минска. Дом возводился с использо…
Коттеджв Смиловичи, Беларусь
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
135 м²
€ 67,552
Продается отличный коттедж в гп. Смиловичи 25 км. от Минска. Участок 15 соток, огорожен, уст…
Коттеджв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
218 м²
€ 77,460
Продаётся новый стильный современный энергоэффективный коттедж вблизи "Минска" в д…

Параметры недвижимости в Смиловичский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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