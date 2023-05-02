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Коттеджи с бассейном в Смиловичи, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Смиловичи, Беларусь
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
235 м²
€ 150,427
Продаётся уютный коттедж с удобной планировкой в 25 км от Минска. Дом возводился с использо…
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