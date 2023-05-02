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Квартиры в Смиловичи, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 2/3 Этаж
€ 41,026
Продается 3х комнатная квартира в г.п. Смиловичи.Улица М.Горького дом 20.Дом кирпичный,кварт…
Квартира 2 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смиловичи, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 2/3 Этаж
€ 35,100
Смиловичи – наиболее развитый город-спутник Минска с хорошей экологической обстановкой…
Квартира 3 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
3 Количество комнат 83 м² 5/5 Этаж
€ 53,789
Эксклюзивное и единственное предложение 3-комнатной квартиры в гп. Смиловичи! Новостройка (2…
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