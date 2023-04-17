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Купить дом в Сморгонь, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Сморгонь, Беларусь
Дом
Сморгонь, Беларусь
200 м²
€ 103,580
Добротный дом с ремонтом для большой и дружной семьи. Ухоженный участок, гостевой домик, гар…
Домв Сморгонь, Беларусь
Дом
Сморгонь, Беларусь
111 м²
€ 29,723
Предлагаем вашему вниманию идеальное предложение дома в прекрасном месте!   Отличное м…
Коттеджв Сморгонь, Беларусь
Коттедж
Сморгонь, Беларусь
175 м²
€ 72,056
Продаётся восхитительный новый коттедж, построенный из современных материалов под чистовую о…
Домв Сморгонь, Беларусь
Дом
Сморгонь, Беларусь
153 м²
€ 71,966
ООО «Партнер для всех», УНП 690665135, лицензия Министерства юстиции Республики …
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