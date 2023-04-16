Купить дом в Сморгонский район, Беларусь

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13 объектов найдено
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Дом
Залесье, Беларусь
46 м²
€ 7,116
Продаётся дом недалеко от реки Вилия! Адрес: аг. Залесье ул. Юбилейная ❤️ Отличный дом в пре…
Дом
Кореневский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 28,192
Дом-дача с проведенным газом и большим потенциалом. На территории дома имеется баня, за учас…
Дом
Залесье, Беларусь
46 м²
€ 7,116
Продаётся дом недалеко от реки Вилия! Адрес: аг. Залесье ул. Юбилейная ❤️ Отличный дом в пре…
Дом
Крево, Беларусь
94 м²
€ 24,319
Продается одноквартирный блочный жилой дом 2002 года постройки (готовность 100 п…
Коттедж
Вишневский сельский Совет, Беларусь
228 м²
€ 87,368
Продается коттедж в д. Горани, расположенный в живописном месте в шаговой доступности от озе…
Дом
Сольский сельский Совет, Беларусь
132 м²
Цена по запросу
Прекрасный дом у большой воды (Снигянское водохранилище- 134 гектара!), в идеальном месте в …
Дом
Сморгонь, Беларусь
200 м²
€ 103,580
Добротный дом с ремонтом для большой и дружной семьи. Ухоженный участок, гостевой домик, гар…
Дом
Сморгонь, Беларусь
111 м²
€ 29,723
Предлагаем вашему вниманию идеальное предложение дома в прекрасном месте! Отличное м…
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
284 м²
€ 139,608
Виртуальный тур смотреть тут! Продаётся деревянный дом для достойной жизни в деревне Шутович…
Коттедж
Сморгонь, Беларусь
175 м²
€ 72,056
Продаётся восхитительный новый коттедж, построенный из современных материалов под чистовую о…
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 24,319
Продается дом на берегу р. Вилия, на территории заказника "Трилесина", Сморгонский…
Дом
Осиновщизна, Беларусь
210 м²
€ 110,786
Продам добротный дом в бурно развивающемся регионе страны, агрогородок Осиновщизна! Хо…
Дом
Сморгонь, Беларусь
153 м²
€ 71,966
ООО «Партнер для всех», УНП 690665135, лицензия Министерства юстиции Республики …
Параметры недвижимости в Сморгонский район, Беларусь
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