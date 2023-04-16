Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Сморгонский район
  5. Коттеджи

Купить коттедж в Сморгонский район, Беларусь

Вишневский сельский Совет
1
Сморгонь
1
Коттедж В архив
Очистить
2 объекта найдено
Коттеджв Вишневский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вишневский сельский Совет, Беларусь
228 м²
€ 87,368
Продается коттедж в д. Горани, расположенный в живописном месте в шаговой доступности от озе…
Коттеджв Сморгонь, Беларусь
Коттедж
Сморгонь, Беларусь
175 м²
€ 72,056
Продаётся восхитительный новый коттедж, построенный из современных материалов под чистовую о…

Параметры недвижимости в Сморгонский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти