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Купить дом с бассейном в Смолевичский район, Беларусь

Озерицко-Слободской сельский Совет
73
Заболотский сельский Совет
60
Смолевичи
30
Жодинский сельский Совет
28
Драчковский сельский Совет
22
Усяжский сельский Совет
22
Плисский сельский Совет
14
Пекалинский сельский Совет
13
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9 объектов найдено
Коттеджв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
475 м²
Цена по запросу
Продается коттедж д.Загорье Общая площадь СНБ 474,5 кв.м, общая площадь 361 кв.м ( 2 уровня+…
Коттеджв Слобода, Беларусь
Коттедж
Слобода, Беларусь
359 м²
€ 1,000,237
Продажа коттеджа, расположенного по адресу а/г Слобода ул. Светлая Общая площадь СНБ –…
Коттеджв Смолевичи, Беларусь
Коттедж
Смолевичи, Беларусь
144 м²
€ 107,298
Двухэтажный коттедж со всеми коммуникациями, полностью готовый для проживания, с бассейном и…
Домв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 71,835
В СТ Усяжа продается уютный дом для круглогодичного проживания. Участок 10 соток, обнесен за…
Домв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
278 м²
€ 140,942
Продается дом в деревне Ляды в 20 км от МКАД, Логойское направление. Подъездные пути - асфал…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 36,372
Продаётся дача в живописном месте в С/Т "Надежда " Смолевичского района, 28 к…
Коттеджв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
343 м²
Цена по запросу
Продаётся элитный загородный особняк 100% готовности с мебелью, примыкает к лесу, в зак…
Коттеджв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
810 м²
€ 627,421
Элитный особняк в тихом, живописном и экологически-чистом месте. Рядом с Раубичами. Дубровск…
Коттеджв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
363 м²
€ 818,375
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Параметры недвижимости в Смолевичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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