Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Смолевичский район
Дома
Купить дом с бассейном в Смолевичский район, Беларусь
Озерицко-Слободской сельский Совет
73
Заболотский сельский Совет
60
Смолевичи
30
Жодинский сельский Совет
28
Драчковский сельский Совет
22
Усяжский сельский Совет
22
Плисский сельский Совет
14
Пекалинский сельский Совет
13
Курганский сельский Совет
12
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
9 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
475 м²
Цена по запросу
Продается коттедж д.Загорье Общая площадь СНБ 474,5 кв.м, общая площадь 361 кв.м ( 2 уровня+…
Коттедж
Слобода, Беларусь
359 м²
€ 1,000,237
Продажа коттеджа, расположенного по адресу а/г Слобода ул. Светлая Общая площадь СНБ –…
Коттедж
Смолевичи, Беларусь
144 м²
€ 107,298
Двухэтажный коттедж со всеми коммуникациями, полностью готовый для проживания, с бассейном и…
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 71,835
В СТ Усяжа продается уютный дом для круглогодичного проживания. Участок 10 соток, обнесен за…
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
278 м²
€ 140,942
Продается дом в деревне Ляды в 20 км от МКАД, Логойское направление. Подъездные пути - асфал…
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 36,372
Продаётся дача в живописном месте в С/Т "Надежда " Смолевичского района, 28 к…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
343 м²
Цена по запросу
Продаётся элитный загородный особняк 100% готовности с мебелью, примыкает к лесу, в зак…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
810 м²
€ 627,421
Элитный особняк в тихом, живописном и экологически-чистом месте. Рядом с Раубичами. Дубровск…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
363 м²
€ 818,375
Продать старую квартиру и купить новую со скидкой 2900 BYN! Оформляем готовые варианты сделк…
Параметры недвижимости в Смолевичский район, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты