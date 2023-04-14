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Купить коттедж с бассейном в Смолевичский район, Беларусь

Озерицко-Слободской сельский Совет
21
Плисский сельский Совет
5
Смолевичи
5
Драчковский сельский Совет
3
Заболотский сельский Совет
3
Пекалинский сельский Совет
2
Усяжский сельский Совет
2
Жодинский сельский Совет
1
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6 объектов найдено
Коттеджв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
475 м²
Цена по запросу
Продается коттедж д.Загорье Общая площадь СНБ 474,5 кв.м, общая площадь 361 кв.м ( 2 уровня+…
Коттеджв Слобода, Беларусь
Коттедж
Слобода, Беларусь
359 м²
€ 1,000,237
Продажа коттеджа, расположенного по адресу а/г Слобода ул. Светлая Общая площадь СНБ –…
Коттеджв Смолевичи, Беларусь
Коттедж
Смолевичи, Беларусь
144 м²
€ 107,298
Двухэтажный коттедж со всеми коммуникациями, полностью готовый для проживания, с бассейном и…
Коттеджв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
343 м²
Цена по запросу
Продаётся элитный загородный особняк 100% готовности с мебелью, примыкает к лесу, в зак…
Коттеджв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
810 м²
€ 627,421
Элитный особняк в тихом, живописном и экологически-чистом месте. Рядом с Раубичами. Дубровск…
Коттеджв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
363 м²
€ 818,375
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Параметры недвижимости в Смолевичский район, Беларусь

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