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Купить дом в Слонимский район, Беларусь

Слоним
20
Жировичский сельский Совет
3
Павловский сельский Совет
3
Василевичский сельский Совет
2
Озгиновичский сельский Совет
2
Новодевятковичский сельский Совет
1
Озерницкий сельский Совет
1
32 объекта найдено
Домв Жировичи, Беларусь
Дом
Жировичи, Беларусь
80 м²
€ 14,860
В развивающемся туристическом центре Слонимского района в агрогородке Жировичи по улице Садо…
Домв Василевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Василевичский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 16,031
Продается одноэтажный кирпичный дом в д. Ходевичи. От города Слонима 7 км. Общая площадь дом…
Домв Костени, Беларусь
Дом
Костени, Беларусь
45 м²
€ 4,323
В живописном месте продаётся деревянный дом в аг. Костени в 5 км от города Слонима! Вы может…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
111 м²
€ 60,251
Предлагаем купить теплый дом площадью 140 м.кв. для круглогодичного проживания дружной семье…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
114 м²
€ 60,341
Продается комфортный с отличной планировкой двухэтажный дом 1998г.постройки. Удачное местора…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
111 м²
€ 35,574
Продается жилой дом по ул. Подлесная. 1974 года постройки. Удобная и практичная планировка д…
Домв Новодевятковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодевятковичский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 2,612
В живописном месте находится добротный дом возле Новодевяткович! Расположен с краю на большо…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
120 м²
€ 49,534
В живописном районе, в Рыщицах, продается благоустроенный компактный дом на 2 этажа. К дому …
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
104 м²
€ 56,739
Продается жилой дом по переулку Багратиона 2015 года постройки. Удобная и практичная планиро…
Домв Селявичи, Беларусь
Дом
Селявичи, Беларусь
75 м²
€ 11,528
Продается одноэтажный дом в аг. Селявичи в 24 км от города Слонима. Общая площадь дома- 74,8…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
121 м²
€ 42,329
В живописном месте по Минскому тракту продается дом на 2 отдельных входа. В одной части дома…
Домв Павловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Павловский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 15,761
Продается добротный дом из бруса в д. Петралевичи 2 по ул. Заводская. Дом одноэтажный с манс…
Домв Павловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Павловский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 7,385
Продается одноэтажный дом из бруса в д. Петралевичи 2. Общая площадь дома- 134,3м2, жилая - …
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
186 м²
€ 18,012
Продается двухэтажный дом по пер. Тургенева. В цокольном этаже размещены: гараж, топочная, х…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
135 м²
€ 56,739
Продается в живописном районе комфортный двухэтажный дом по ул. Молодежная. В доме 4 комнаты…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
47 м²
€ 13,960
Продается половина дома с тремя комнатами по ул. Огинского, возле реки, недалеко от центра г…
Домв Василевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Василевичский сельский Совет, Беларусь
122 м²
€ 39,627
Продается просторный и теплый дом в д. Поречье. Общая площадь дома- 121,9м 2, жилая - 47,7м2…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
100 м²
€ 29,720
Продается комфортный кирпичный дом 1973года постройки по ул. Мичурина. Высота потолков около…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
86 м²
€ 44,941
Дамы и господа! Вашему вниманию предлагается дом коттеджного типа в центре г.Слонима,по улиц…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
136 м²
€ 63,043
Продается многоуровневый, кирпичный дом по переулку Вольному, общей площадью 136.0 кв.м.. До…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
95 м²
€ 12,609
Продается блочный дом 1987г.постройки, на два отдельных входа(две отдельные квартиры!), обще…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
246 м²
€ 67,546
Продается большой 3-х уровневый дом в центре города 246.4 кв.м. 2000г постройки. В доме есть…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
77 м²
€ 20,714
Продается кирпичный уютный дом на Добрияна общей площадью 77 м.кв., 4 комнаты, кухня, коридо…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
56 м²
€ 23,416
Продается 1 этажный кирпичный дом по переулку Шоссейному. Общая площадь составляет 56 м.кв, …
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
334 м²
€ 40,528
Продается 2-х этажный дом общей площадью 334,2 кв.м. и жилой 153,1кв.м по улице Новаторов. Д…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
107 м²
€ 32,332
Продается кирпичный дом площадью 110м2 по адресу: г.Слоним, ул.Физкультурная,д.7.  Дом …
Домв Озгиновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озгиновичский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 2,882
Продается дом в жилой деревне Соленики, Слонимского района, 9 км от города. Общей площадью 4…
Домв Жировичи, Беларусь
Дом
Жировичи, Беларусь
109 м²
€ 23,416
«Продается дом в агрогородке Жировичи по улице Молодежная, на участке в 25 соток. Дом одноэт…
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
82 м²
€ 14,410
Продается дом по ул. Волгоградской в г. Слоним. Дом деревянный, в хорошем состоянии. В доме …
Домв Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
66 м²
€ 22,515
Продается большой деревянный дом в переулке Вольном. Все удобства. Газовое отопление, ванная…

Параметры недвижимости в Слонимский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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