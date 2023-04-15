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Купить квартиру в Слонимский район, Беларусь

Слоним
53
Деревянчицкий сельский Совет
1
Озерницкий сельский Совет
1
Квартира В архив
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55 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 37 м² 2/2 Этаж
€ 12,609
Квартира 2 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 1/5 Этаж
€ 14,410
Продается 2- комнатная квартира в центре города по ул. Брестская 93 на 1 этаже/5 этажного до…
Квартира 2 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 2/9 Этаж
€ 17,112
Продается просторная 2-х комнатная квартира в центре города на 2 этаже, 9 этажного дома. Удо…
Квартира 1 комнатав Слоним, Беларусь
Квартира 1 комната
Слоним, Беларусь
1 Количество комнат 24 м² 2/5 Этаж
€ 9,006
В развитом районе города продается 1/2 доля в 2-комнатной квартире на 2-м этаже. Санузел раз…
Квартира 2 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 4/5 Этаж
€ 13,960
Продается 2- комнатная квартира с хорошей планировкой по ул. Пушкина 77а на 5 этаже/5 этажно…
Квартира 2 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 2/4 Этаж
€ 17,562
Продается 2- комнатная квартира по ул. Красноармейская 85, на 2 этаже/4 этажного дома. Площа…
Квартира 2 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 2/5 Этаж
€ 15,220
По улице Брестская продается 2к квартира, на 2м этаже, с балконом. Везде стоят окна ПВХ, дво…
Квартира 3 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат 74 м² 1/2 Этаж
€ 32,512
В старинном кирпичном доме на 1м этаже продается эксклюзивная благоустроенная 3-комнатная кв…
Квартира 3 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 16,391
Продается 3- комнатная квартира в центре города, на 3 этаже кирпичного 5-этажного дома, по у…
Квартира 1 комнатав Слоним, Беларусь
Квартира 1 комната
Слоним, Беларусь
1 Количество комнат 26 м² 1/1 Этаж
€ 6,665
В самом центре города не далеко от реки и РДК продается 1-комнатная квартира в частном доме.…
Квартира 2 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 1/4 Этаж
€ 22,515
Продается 2-х комнатная квартира по улице Франциска Скорины. Квартира не угловая, просторная…
Квартира 4 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Слоним, Беларусь
4 Количество комнат 86 м² 4/5 Этаж
€ 26,118
Продается просторная 4-х комнатная квартира по ул. Брестская на 4 этаже, 5 этажного дома. Че…
Квартира 3 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 1/5 Этаж
€ 26,928
Продается просторная 3-х комнатная квартира в одном из самых востребованных для жилья районо…
Квартира 1 комнатав Слоним, Беларусь
Квартира 1 комната
Слоним, Беларусь
1 Количество комнат 24 м² 1/1 Этаж
€ 6,214
В центре города продается 1-комнатная квартира в 1-этажном доме со своим участком. Все комму…
Квартира 3 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат 73 м² 1/5 Этаж
€ 22,876
Срочно продается 3-комнатная квартира по ул. Коссовский тракт, расположена на 1 этаже 5-этаж…
Квартира 3 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 5/5 Этаж
€ 17,922
В зелёном и спокойном районе города по улице Красноармейская продается 3-комнатная квартира …
Квартира 3 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат 54 м² 1/5 Этаж
€ 17,562
Продаётся 3-х комнатная квартира с хорошей планировкой в районе ул. Брестская 71/1 на 1-м эт…
Квартира 3 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат 74 м² 4/5 Этаж
€ 20,714
Продается 3- комнатная квартира по ул. Брестская 97, на 4 этаже/5 этажного дома. Площадь общ…
Квартира 2 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 3/5 Этаж
€ 19,814
В уютном районе города Слонима по ул. Ершова на 3м этаже продается 2-ух комнатная квартира, …
Квартира 4 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Слоним, Беларусь
4 Количество комнат 77 м² 8/9 Этаж
€ 21,435
Продается просторная 4-х комнатная квартира в центре города на 8 этаже, 9 этажного дома. Удо…
Квартира 2 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 5/5 Этаж
€ 16,211
Продается 2- комнатная квартира по ул. Брестская 77/1, на 5 этаже/5 этажного дома. Площадь о…
Квартира 2 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 1/4 Этаж
€ 15,130
Продается 2- комнатная квартира в центре города по ул. В. Крайнего 27 на 1 этаже/4 этажного …
Квартира 3 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 4/5 Этаж
€ 28,820
Продается 3-комнатная квартира на 4 этаже в благоустроенном районе города по ул. Ф. Скорины.…
Квартира 2 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 5/5 Этаж
€ 13,509
Продается 2- комнатная квартира в центре города с тихим двориком по ул. Хлюпина 4, на 5 этаж…
Квартира 2 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 2/2 Этаж
€ 16,842
Продается 2-х комнатная квартира, на 2 этаже 2 этажного дома, с чердачным помещением, с толс…
Квартира 2 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 2/3 Этаж
€ 20,714
Продается 2-комнатная квартира на 2 этаже по ул. Красноармейская, в спокойном жилом районе. …
Квартира 2 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 4/5 Этаж
€ 15,761
Продается 2-комнатная квартира на 4-м этаже, по ул. Красноармейская. Квартира со всеми удобс…
Квартира 2 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² 4/5 Этаж
€ 12,879
Продается 2х комнатная квартира на 4м этаже в удобном районе города по ул. Брестская. Кварти…
Квартира 4 комнатыв Деревянчицы, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Деревянчицы, Беларусь
4 Количество комнат 98 м² 2/2 Этаж
€ 13,059
Продается 4х комнатная квартира в аг. Деревянчицы. Квартира расположена на 2 этаже двухэтажн…
Квартира 3 комнатыв Слоним, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат 54 м² 3/5 Этаж
€ 19,814
Продаётся хорошая 3-х комнатная квартира в районе ул. Брестская 71/3 на 3-м этаже 5- этажног…

Параметры недвижимости в Слонимский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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