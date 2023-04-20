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Купить дом в Слободской сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
195 м²
€ 86,652
Продается дом в живописном месте. Удобный выезд на трассу M3 (Витебск–Минск): 150 км д…

Параметры недвижимости в Слободской сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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