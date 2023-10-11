ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Слобода-Кучинский сельский Совет
Жильё в Слобода-Кучинский сельский Совет, Беларусь
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж новое здание, с садом, с баней
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
164 м²
Купить современный дом с участком 25 соток! Адрес: д. Уса, ул. Центральная. ❤️ Блочный дом…
€89,491
Рекомендовать
Квартира с домофоном, с мебелью, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
50 м²
4/5
Продается комната с балконом в 2-комнатной квартире по ул. Надеждинская 11к2. Общая площадь…
€23,575
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3
67 м²
7/9
Продается 3х -комнатная квартира на 7 этаже 9-этажного панельного дома по ул. Гастелло. Обща…
€40,832
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
3
58 м²
3/5
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Карбышева, 1982 г.п., 3 / 5 кирпич, 61,6 / 58,1 / 36,7 /…
€66,010
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
4
110 м²
2/5
4-комнатная квартира, г. Брест, ул. Московская, 1998 г.п., 2 / 5 кирпич, 114,9 / 110,4 / 68,…
€113,161
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
2
45 м²
20/25
%%% СКИДКА ДО 130 ев с кв.м.! %%%! Узнайте свою персональную скидку!!! Специальные условия н…
€48,942
Рекомендовать
Дом
Слоним, Беларусь
58 м²
Продается деревянный ухоженный дом в замечательном районе, в 10-ти минутах от центра города.…
€23,575
Рекомендовать
Дом с садом
Минск, Беларусь
70 м²
Продается трехкомнатная квартира в двухквартирном жилом доме с земельным участком, Щедрина 3…
€42,435
Рекомендовать
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
59 м²
Продается садовый домик в с/т Узгорье-2002. Общая площадь - 58.6 м2. Участок крайний. Ухожен…
€17,917
Рекомендовать
Квартира с садом
Ивенец, Беларусь
36 м²
Участок 12 соток с деревенским домом! Адрес: Ивенец, ул. Комсомольская ❤️Продаётся полдома с…
€9,336
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Гродно, Беларусь
1
1
40 м²
5/9
Однушка со свежим, идеальным ремонтом в популярном районе города. Близость всех социально зн…
€36,777
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2
39 м²
5/5
2-х комнатная квартира по пр. Октября 59, общей площадью 38,74 кв. метров, с комнатами 14,2…
€22,632
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Слобода-Кучинский сельский Совет, Беларусь
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL