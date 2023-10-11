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Дома в Следюковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с баней в Следюки, Беларусь
Дом с баней
Следюки, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается дом в а.г Следюки. Дом деревянный , крепкий, отопление печное. Участок 25 соток. Н…
€9,430

Параметры недвижимости в Следюковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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