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Квартиры в Следюковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Следюковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Следюковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
Продаётся 2-комнатная квартира в аг.Годылёва (Быховский район Могилёвской области), 30км от…
€4,826
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Альфа-Хоум
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Параметры недвижимости в Следюковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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