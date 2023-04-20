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Купить недвижимость в Славгородский район, Беларусь

Славгород
1
1 объект найдено
Домв Славгород, Беларусь
Дом
Славгород, Беларусь
39 м²
€ 8,656
Продается коттедж в 3 км от Минска. Готов к проживанию

Параметры недвижимости в Славгородский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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