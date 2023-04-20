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Купить недвижимость в Славгород, Беларусь

1 объект найдено
Домв Славгород, Беларусь
Дом
Славгород, Беларусь
39 м²
€ 8,656
Продается коттедж в 3 км от Минска. Готов к проживанию
Realting.com
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