Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Мядельский район
  5. Слободской сельский Совет
  6. Дома

Дома в Слободской сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 4,055
Прекрасное живописное место:  до леса 1 км ( лес вокруг деревни), до озера "Мядель…

Параметры недвижимости в Слободской сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти