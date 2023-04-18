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Купить коттедж в Слободковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Слободковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Слободковский сельский Совет, Беларусь
146 м²
€ 77,714
Коттедж расположен в д. Муражи, Браславского р-на на территории национального парка Браславс…

Параметры недвижимости в Слободковский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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