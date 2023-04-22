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Realting.com
Беларусь
Минская область
Узденский район
Слободской сельский Совет
Дома
Дома в Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
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11 объектов найдено
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Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 51,818
Продаётся стильный и современный 1-этажный дом в 46 км от Минска по Слуцкой трассе (35 минут…
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
104 м²
€ 33,344
Продается дом (незавершенное законсервированное капитальное строение) в д. Смолинец Узденско…
Дом
Лоша, Беларусь
70 м²
€ 24,332
Продается добротный дом из сруба в аг. Лоша. Узденский район. Слуцкое направление. 45 …
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 19,826
Продаётся дом с земельным участком в деревне Старые Морги Узденского района. 58 км от МКАД. …
Дом
Лоша, Беларусь
222 м²
€ 189,249
СРОЧНО!!! ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ!!! ПРЕДЛАГАЕТСЯ СТИЛЬНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ…
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
90 м²
€ 22,530
Продается дом с собственным прудом в п. Верх-Неман, Минская обл., Узденский р-н, Слободской …
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
72 м²
€ 33,344
Продается хороший дом со свежим ремонтом, с участком 25 соток в экологически чистом&nb…
Дом
Слобода, Беларусь
81 м²
€ 11,265
Добротный жилой дом в аг. Слобода. Минская обл., Узденский р-н, 60 км от МКАД. О…
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
84 м²
€ 17,573
Продается жилой дом в д. Городок. Минская обл., Узденский р-н, 67 км от МКАД. Одноуро…
Дом
Слобода, Беларусь
61 м²
€ 6,308
Дом
Слобода, Беларусь
89 м²
€ 6,759
Продаётся дом в живописном и экологическом районе Минской области 62 км от МКАД . Дом находи…
Параметры недвижимости в Слободской сельский Совет, Беларусь
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