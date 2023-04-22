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Квартиры в Слободской сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 6 комнат
Слободской сельский Совет, Беларусь
6 Количество комнат 202 м² 1/2 Этаж
€ 49,565
Двухэтажная квартира в блокированном доме Адрес: д. Кривели,  ул. Школьная ❤️ Двухэтажн…

Параметры недвижимости в Слободской сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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