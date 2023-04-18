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Купить квартиру в Скидельский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Головачи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Головачи, Беларусь
4 Количество комнат 102 м² 2/2 Этаж
€ 36,614
Продается просторная 4-х комнатная. Квартира состоит из двух этажей, в которую проведены все…

Параметры недвижимости в Скидельский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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