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Купить недвижимость в Скидельский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Головачи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Головачи, Беларусь
4 Количество комнат 102 м² 2/2 Этаж
€ 36,614
Продается просторная 4-х комнатная. Квартира состоит из двух этажей, в которую проведены все…
Домв Глиняны, Беларусь
Дом
Глиняны, Беларусь
101 м²
€ 28,376
Продается дом возле Скиделя. Дом расположен в 30 км от Гродно в д.Глиняны. Хороший асфальтир…
Дом 3 комнатыв Глиняны, Беларусь
Дом 3 комнаты
Глиняны, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² Количество этажей 1
€ 28,376
Продается дом возле Скиделя. Дом расположен в 30 км от Гродно в д.Глиняны. Хороший асфальтир…
Дом 4 комнатыв Головачи, Беларусь
Дом 4 комнаты
Головачи, Беларусь
4 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 0
Домв Глиняны, Беларусь
Дом
Глиняны, Беларусь
19 м²
€ 4,577
Местоположение: д. Глиняны, в 30 км от г. Гродно, Дом деревянный под снос. Земельный участок…
Дом 1 комнатав Глиняны, Беларусь
Дом 1 комната
Глиняны, Беларусь
1 Количество комнат 19 м² Количество этажей 1
€ 4,577
Местоположение: д. Глиняны, в 30 км от г. Гродно, Дом деревянный под снос. Земельный участо…

Параметры недвижимости в Скидельский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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