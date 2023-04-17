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Купить недвижимость с бассейном в Скидель, Беларусь

1 объект найдено
Квартирав Скидель, Беларусь
Квартира
Скидель, Беларусь
161 м²
€ 109,244
Продается половина двухэтажного блокированного дома с подвалом со своим участком в городе Ск…
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