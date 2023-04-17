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Купить квартиру в Скидель, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартирав Скидель, Беларусь
Квартира
Скидель, Беларусь
161 м²
€ 109,244
Продается половина двухэтажного блокированного дома с подвалом со своим участком в городе Ск…
Квартира 2 комнатыв Скидель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Скидель, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 1/2 Этаж
€ 13,656
Продается 2-х комнатная квартира в г.Скидель ул.Шеремета,2 Квартира находится на первом этаж…
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