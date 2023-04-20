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Купить недвижимость в Ситцевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Ситцевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ситцевский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 8,674
Продается жилой дом в Докшицком районе, д. Заборцы. Дом распологается в живописном месте, ря…

Параметры недвижимости в Ситцевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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