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Купить недвижимость в Синявский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Квартирав Синявка, Беларусь
Квартира
Синявка, Беларусь
57 м²
€ 5,467
Продается однокомнатная квартира в сблокированном жилом доме. Минская обл., Клецкий р-н…
Квартира 2 комнатыв Синявский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Синявский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 2/3 Этаж
€ 14,487
В пешей доступности от центра небольшого, но уютного агрогородка Синявка продается просторна…

Параметры недвижимости в Синявский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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