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Дома в Сигневичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ястребель, Беларусь
Дом
Ястребель, Беларусь
57 м²
€ 3,614
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…

Параметры недвижимости в Сигневичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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