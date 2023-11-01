Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Сигневичский сельский Совет
  5. Квартиры

Квартиры в Сигневичский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 212 м²
Хороший большой жилой дом в г. Кобрине, 2002 г.п. Газосиликатный блок / пенопласт / силикатн…
€80,391
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь в Зелёный Бор, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Зелёный Бор, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
Продается 2-комн. квартира по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, г.п. Зеленый Бор, ул. …
€17,497
Дом в Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
Площадь 113 м²
Дом под чистовую отделку в г.Малорите. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 112,8 кв.м, общ.- 112,8 к…
€68,096
Коттедж новое здание, с прудом на участке в Домашковичи, Беларусь
Коттедж новое здание, с прудом на участке
Домашковичи, Беларусь
Площадь 130 м²
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 5/10
Лот 7530. Продается 2-комнатная квартира на 5 этаже в микрорайоне Юго-Запад. Дом панельный 1…
€52,396
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью
Слуцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Готовая 2-комнатная квартира в Слуцке! Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая, д. 148. ❤️ Дву…
€25,536
Квартира 2 комнаты с домофоном в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Скрипникова, 1975 г.п., 4 / 9 кирпич, 53,4 / 51,1 / 31,4…
€31,211
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Этаж 3/5
Отличная 3-комнатная квартира в элитном районе одного из самых престижных и живописных мест …
€141,866
Квартира 3 комнаты с домофоном, в центре города в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Брест, пр-т Машерова, 1963 г.п., 5 / 5 кирпич, 56,0 / 55,1 / 39,2 /…
€53,436
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Этаж 16/25
Отличное предложение цены для 2-комнатной квартиры в новостройке комплекса "Минск-Мир", в кв…
€36,061
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/25
Квартира на острове «Бора-Бора» Тропические острова теперь в Минске. Выбирайте любой, наприм…
€42,964
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 16/25
%%% СКИДКА ДО 130 ев с кв.м.! %%%! Узнайте свою персональную скидку!!! Специальные условия н…
€57,692

Параметры недвижимости в Сигневичский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти