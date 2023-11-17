Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Сеницкий сельский Совет
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Сеницкий сельский Совет, Беларусь

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Сеница, Беларусь
Таунхаус
Сеница, Беларусь
Площадь 135 м²
Квартира в Таунхаусе с ремонтом мебелью и техникой. Земельный участок 25 соток (у нас 1/8 до…
€159,400

Параметры недвижимости в Сеницкий сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти