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Жильё с бассейном в Сеницкий сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коттедж в Атолино, Беларусь
Коттедж
Атолино, Беларусь
310 м²
€ 363,453
Продается великолепный коттедж с отличным ремонтом и бассейном в ближайшем пригороде Минска,…
Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
253 м²
€ 346,146
Дом  расположен в очень выгодном месте: рядом строится метро, начинается строительство …

Параметры недвижимости в Сеницкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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