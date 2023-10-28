ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Сеницкий сельский Совет
Пентхаусы
Пентхаусы в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом с гаражом, с садом
Беличский сельский Совет, Беларусь
74 м²
Продается большой дом с удобствами в д. Беличи Слуцкого района, 15 км от Слуцка. Паровое ото…
€12,299
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
3
87 м²
8/9
Стильная 3-комнатная квартира на пр.Дзержинского Адрес: г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 74 ❤…
€137,177
Рекомендовать
Дом
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
48 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1928 г.п., реконструкция 2010 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 65,0 кв.м, о…
€12,299
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
3
63 м²
12/25
Новый квартал «Центральная Европа» - идеальное место для тех, кто хочет оставаться в эпицент…
€70,112
Рекомендовать
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
59 м²
Отличное место для жизни и отдыха на берегу Вилейского водохранилища в деревне Сосенка! Угл…
€23,462
Рекомендовать
Дом с садом
Куренец, Беларусь
47 м²
Продается дом с доступным транспортным сообщением в агрогородке рядом с г. Вилейка Адрес: а…
€4,636
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты новое здание
Минск, Беларусь
3
58 м²
5/10
Дом «Мазурка» находится в квартале «Мировые танцы». 1 секция, 10 этажей, 1 эт. – коммерция. …
€61,092
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
2
59 м²
17/25
Успейте купить со скидкой! К указанной цене еще применяются скидки! Отличное предложение цен…
€61,405
Рекомендовать
Дом
Волковыск, Беларусь
41 м²
Продается небольшой дом с хорошим участком земли по ул.Луговая в Волковыске. Дом деревянный,…
€17,029
Рекомендовать
Квартира с кредитом / ипотекой
Минск, Беларусь
72 м²
4/9
Продается комната в 3 комнатной квартире. 9/20 долей в праве собственности на квартиру- 18 м…
€20,718
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, новое здание
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
1
44 м²
4/4
Готовая просторная 1-комнатная квартира в Зеленой Гавани! Дом сдан! Планировка позволяет обы…
€66,451
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
3
127 м²
6/7
Отличная квартира в престижном доме, материал стен – кирпич! Высокие потолки – 2,72м., прост…
€198,671
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL