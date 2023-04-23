Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Могилёвская область
  4. Могилёвский район
  5. Семукачский сельский Совет
  6. Дома

Дома в Семукачский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Семукачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Семукачский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Дом в Семукачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Семукачский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 3,605
Дом в Большие Белевичи, Беларусь
Дом
Большие Белевичи, Беларусь
42 м²
€ 3,154
Продается деревенский деревянный дом в д.Большие Белевичи 45 км от Могилева.В доме 2 комнаты…

Параметры недвижимости в Семукачский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти