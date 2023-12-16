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Дома в Семежевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с мебелью, с гаражом в Семежево, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом
Семежево, Беларусь
Площадь 278 м²
Продаётся очень светлый и ухоженный дом в а.г Семежево. Расстояние от МКАД 130 км, от г. Нес…
€13,657
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Параметры недвижимости в Семежевский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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