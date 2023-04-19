Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Несвижский район
  5. Сейловичский сельский Совет

Купить недвижимость в Сейловичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Сейловичи, Беларусь
Дом
Сейловичи, Беларусь
57 м²
€ 4,394
Продаётся просторный дом площадью 70кв.м в самом центре агрогородке Сейловичи в Несвижс…
Домв Сейловичи, Беларусь
Дом
Сейловичи, Беларусь
72 м²
€ 20,046
Продам дом с участком 12 соток. Все коммуникации центральные. Дом очень теплый и светлый с б…

Параметры недвижимости в Сейловичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти