Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Могилёвская область
  4. Могилёвский район
  5. Сидоровичский сельский Совет
  6. Дома

Дома в Сидоровичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Сидоровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сидоровичский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 6,324
Продаётся дом в д.Слободка 14 км от Могилёва.Дом деревянный площадью 80 квадратов.Жилое сост…

Параметры недвижимости в Сидоровичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти