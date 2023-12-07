Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Серяжский сельский Совет
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Серяжский сельский Совет, Беларусь

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус с гаражом в Лучники, Беларусь
Таунхаус с гаражом
Лучники, Беларусь
Площадь 109 м²
Продаётся 4-комнатная двухуровневая квартира в кирпичном доме 1985 г.п. В квартиру отдельный…
€31,573
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Серяжский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти