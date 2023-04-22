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Дома в Серяжский сельский Совет, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Безверховичи, Беларусь
Дом
Безверховичи, Беларусь
57 м²
€ 4,416
Продаётся просторный дом в пригороде Слуцка!  Адрес: д. Безверховичи, ул. Социалистичес…
Дом в Лучники, Беларусь
Дом
Лучники, Беларусь
76 м²
€ 23,431
Продаётся жилой дом с большим земельным участком и всеми коммуникациями в аг. Лучники, рядом…
Дом в Лучники, Беларусь
Дом
Лучники, Беларусь
66 м²
€ 13,428
Уютный бревенчатый дом на участке в 25 соток Адрес: аг. Лучники, ул. Новые Лучники ❤️ П…
Дом в Лучники, Беларусь
Дом
Лучники, Беларусь
55 м²
€ 20,727
Продается жилой дом в аг. Лучники Слуцкого района. Школа, детский сад, магазин. Возможно офо…
Дом в Лучники, Беларусь
Дом
Лучники, Беларусь
37 м²
€ 13,428
Продается дом у Слуцка в деревне Лучники. Кирпичный жилой дом с обычным ремонтом, полы: доск…
Дом в Лучники, Беларусь
Дом
Лучники, Беларусь
37 м²
€ 13,428
Продается дом у Слуцка в деревне Лучники. Кирпичный жилой дом с обычным ремонтом, полы: доск…
Дом в Лучники, Беларусь
Дом
Лучники, Беларусь
76 м²
€ 24,783
Продажа дома в аг.Лучники, по ул.Центральной, в 1 км от Слуцка. Вся инфраструктура в шаговой…
Дом в Лучники, Беларусь
Дом
Лучники, Беларусь
52 м²
€ 24,332
Продажа дома + бизнес в аг Лучники. 500 метров от Слуцка. Газ центральный, своя скважина, ме…

Параметры недвижимости в Серяжский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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