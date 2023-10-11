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Квартиры в Серяжский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с подвалом в Лучники, Беларусь
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с подвалом
Лучники, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 109 м²
Этаж 1/2
Продаётся 4-комнатная двухуровневая квартира в кирпичном доме 1985 г.п. Общая площадь по СНБ…
€32,062

Параметры недвижимости в Серяжский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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