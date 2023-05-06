Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Могилёвская область
  4. Шкловский район
  5. Дома

Дома в Шкловский район, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Каменнолавский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменнолавский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
€ 57,981
Дом в Шклов, Беларусь
Дом
Шклов, Беларусь
Площадь 220 м²
€ 41,478
Дом в Фащевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фащевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
€ 38,356
Дом в Шклов, Беларусь
Дом
Шклов, Беларусь
Площадь 159 м²
€ 44,154
Дом в Городецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Городецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
€ 4,906

Параметры недвижимости в Шкловский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти