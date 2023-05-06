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Квартиры в Шкловский район, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Шклов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шклов, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Шклов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Шклов, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Этаж 5/5
€ 22,300

Параметры недвижимости в Шкловский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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