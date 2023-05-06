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Жильё в Шкловский район, Беларусь

Шклов
4
7 объектов найдено
Дом в Каменнолавский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменнолавский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
€ 57,981
Дом в Шклов, Беларусь
Дом
Шклов, Беларусь
Площадь 220 м²
€ 41,478
Дом в Фащевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фащевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
€ 38,356
Дом в Шклов, Беларусь
Дом
Шклов, Беларусь
Площадь 159 м²
€ 44,154
Дом в Городецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Городецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
€ 4,906
Квартира 3 комнаты в Шклов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шклов, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Шклов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Шклов, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Этаж 5/5
€ 22,300

Параметры недвижимости в Шкловский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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