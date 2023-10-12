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Жильё в Шклов, Беларусь

3 объекта найдено
Дом с гаражом, с баней в Шклов, Беларусь
Дом с гаражом, с баней
Шклов, Беларусь
Площадь 159 м²
Срочно продается большой, комфортабельный дом в г. Шклов, Могилевской области. Общая площадь…
€46,595
Дом с мебелью, с гаражом, с садом в Шклов, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Шклов, Беларусь
Площадь 307 м²
Свой дом, очаг, уют, свежий воздух, здоровье - у каждого из нас свои семейные ценности. Мног…
€73,423
Квартира 4 комнаты в Шклов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Шклов, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Этаж 5/5
Срочно продается 4х комнатная квартира в центре г.Шклова по улице Парковая. В квартире устан…
€23,533
Realting.com
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