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Квартиры в Щучинский район, Беларусь

Щучин
7
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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Щучин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Щучин, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 4/4 Этаж
€ 14,077
Продажа 2-комнатной квартиры на ул. Заводской, 4. Квартира очень теплая и светлая, находится…
Квартира 2 комнаты в Щучин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Щучин, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 4/4 Этаж
€ 14,077
Продажа 2-комнатной квартиры на ул. Заводской, 4. Квартира очень теплая и светлая, находитс…
Квартира 2 комнаты в Щучин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Щучин, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 5/5 Этаж
€ 16,801
Продажа 2-комнатной квартиры в г. Щучин, ул. Островского, 15. Квартира находится в блочном д…
Квартира 2 комнаты в Щучин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Щучин, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 5/5 Этаж
€ 16,801
Продажа 2-комнатной квартиры в г. Щучин, ул. Островского, 15. Квартира находится в блочном …
Квартира 2 комнаты в Щучин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Щучин, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 3/5 Этаж
€ 24,521
В продаже 2-комнатная квартира на ул. Заводская, 28. 3 этаж 5-этажного панельного дома 1993 …
Квартира 1 комната в Щучин, Беларусь
Квартира 1 комната
Щучин, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 4/5 Этаж
€ 12,715
Продается 1 к квартира в г. Щучин по ул. Заводская. Отлично развитая инфраструктура в шагово…
Квартира 2 спальни в Щучин, Беларусь
Квартира 2 спальни
Щучин, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 69 м² 5/5 Этаж
€ 22,705
Приветствую новых хозяев просторной 3 комн. квартиры!!! Продам 3 комнатную квартиру в г. …

Параметры недвижимости в Щучинский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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