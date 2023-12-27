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Дома в Шарпиловский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Шарпиловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шарпиловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 107 м²
Продается часть дома (абсолютно обособленная) в деревне Шарпиловка. Рядом   река, лес, свежи…
€28,994
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Параметры недвижимости в Шарпиловский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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