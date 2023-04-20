Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Щучинский район
  5. Щучинский сельский Совет
  6. Квартиры

Купить квартиру в Щучинский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Щучинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Щучинский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 94 м² 2/2 Этаж
€ 11,754
Продается четырехкомнатная квартира с земельным участком площадью 12 соток. д.Скоржики Щучин…

Параметры недвижимости в Щучинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти