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Минская область
Минский район
Щомыслицкий сельский Совет
Дома
Купить дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
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18 объектов найдено
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Дом
Волковичи, Беларусь
70 м²
€ 73,851
Продается участок на берегу водохранилища Птичь с домом в деревне Волковичи Минского р-на Ми…
Дом
Городище, Беларусь
450 м²
€ 98,167
Общая площадь дома 450 м2, ориентировочный процент готовности 70%. Установлены стеклопакеты,…
Коттедж
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
187 м²
€ 166,524
Коттедж в пригороде Минска. Все мы к этому приходим, когда устаем от соседей, отсутст…
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
229 м²
€ 135,093
Редчайшее в Беларуси место с горными пейзажами - посёлок Строчица над рекой Пти…
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
255 м²
€ 270,185
Продается дом в 3-ёх км. от Минска, Брестское направление. В доме центральный водопровод, ка…
Коттедж
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
287 м²
€ 144,099
Умный дом в тихом уютном месте
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 108,074
Продается дом в очень красивом месте в деревне Прилучки. Рядом с деревней протекает река Пт…
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 108,074
Уютный двухуровневый дом с баней
Дом
Щомыслица, Беларусь
80 м²
€ 84,208
Жилой дом совсем рядом с Минском. Учвсток 14 соток в частной собственности, правильной формы…
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
126 м²
€ 139,596
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Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
246 м²
€ 477,327
Продается одноквартирный блочный (блок газосиликатный, блок + кирпич) жилой дом, расположенн…
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 61,242
Продается дом в чистом, красивом месте с большим участок для строительства и обслуживания жи…
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
163 м²
€ 36,025
Продается дача в СТ "Птичь" в Брестском направлении рядом …
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
200 м²
€ 119,782
Продается недостроенный жилой дом с гаражом, летним домом и террасой в д.Поповичи вблизи рек…
Коттедж
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
476 м²
€ 174,720
Мечтали о собственном большом доме? Появилась прекрасная возможность стать хозяином та…
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
12 м²
€ 10,717
Уютная дача возле станции Волчковичи. Садовое товарищество "Садовод МСХиП". Зрелые…
Коттедж
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
263 м²
€ 90,062
Коттедж на участке 36,6 соток в д. Поповичи в 10 км от МКАД (Брестское направление) Площадь …
Дом
Волковичи, Беларусь
€ 89,161
Параметры недвижимости в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
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