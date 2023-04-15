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Купить коттедж в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь

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4 объекта найдено
Коттеджв Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
187 м²
€ 166,524
Коттедж в пригороде Минска.   Все мы к этому приходим, когда устаем от соседей, отсутст…
Коттеджв Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
287 м²
€ 144,099
   Умный дом в тихом уютном месте
Коттеджв Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
476 м²
€ 174,720
Мечтали о собственном большом доме?  Появилась прекрасная возможность стать хозяином та…
Коттеджв Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
263 м²
€ 90,062
Коттедж на участке 36,6 соток в д. Поповичи в 10 км от МКАД (Брестское направление) Площадь …

Параметры недвижимости в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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