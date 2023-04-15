Купить квартиру в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь

Квартира 3 комнаты Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь 3 Количество комнат 91 м² 2/10 Этаж

€ 73,851

Квартира с хорошей планировкой, готова к проживанию: все жилые комнаты раздельные два сануз…