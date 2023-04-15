Купить квартиру в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь

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8 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
93 м²
6/9 Этаж
€ 82,857
Трёхкомнатная квартира с ремонтом возле леса в д.Богатырёво Адрес: д.Богатырева, ул. Полесск…
Квартира 3 комнаты
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
91 м²
2/10 Этаж
€ 73,851
Квартира с хорошей планировкой, готова к проживанию: все жилые комнаты раздельные два сануз…
Квартира 3 комнаты
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
92 м²
2/9 Этаж
€ 83,757
В квартире есть большая гардеробная комната, 2 шкафа-купе. В кухне встроенная техника Bosch:…
Квартира 2 комнаты
Малиновка, Беларусь
2 Количество комнат
33 м²
1/2 Этаж
€ 31,972
Продается небольшая 2-комнатная квартира д.Малиновка. Недалеко от станции метро Малиновка - …
Квартира
Щомыслица, Беларусь
72 м²
€ 58,540
Для ценителей комфортной и активной жизни – отличный вариант двухкомнатной квартиры в…
Квартира 2 комнаты
Щомыслица, Беларусь
2 Количество комнат
72 м²
1/1 Этаж
€ 58,540
Для ценителей комфортной и активной жизни – отличный вариант двухкомнатной квартиры в…
Квартира 1 комната
Щомыслица, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
2/2 Этаж
€ 40,528
Продаётся большая однокомнатная квартира в Щомыслице, по ул.Брестская,2. Квартира имеет удоб…
Квартира
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
72 м²
€ 63,043
Параметры недвижимости в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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