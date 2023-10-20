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Дома в Степанковский сельский Совет, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Степанковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Степанковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1950 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 56,2 кв.м, общ.- 56,2 кв.м, жил.-…
€7,557
Дом в Степанки, Беларусь
Дом
Степанки, Беларусь
Площадь 56 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1985 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 74,7 кв.м, общ.- 56,3 кв.м, жил.-…
€15,114
Дом в Степанковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Степанковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1988 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 59,8 кв.м, общ.- 43,2 кв.м, жил.- 31…
€14,642
Дом в Степанковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Степанковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 74,0 кв.м, общ.- 74,0 кв.м, жил.-…
€20,782
Дом в Степанковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Степанковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1930 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ -59,0 кв.м, общ.- 59,0 кв.м, жил.- …
€2,824
Дом в Степанковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Степанковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 44,5 кв.м, общ.- 44,5 кв.м, жил.- 25…
€16,058
Дом в Степанки, Беларусь
Дом
Степанки, Беларусь
Площадь 44 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1952 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 44,4 кв.м, общ.- 44,4 кв.м, жил.-…
€8,502
Дом с баней в Степанковский сельский Совет, Беларусь
Дом с баней
Степанковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 81,5 кв.м, общ.- 81,5 кв.м, жил.- 36,5 кв.м…
€47,231

Параметры недвижимости в Степанковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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